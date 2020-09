Vor Ampel Gas gegeben: Autos kollidierten in Innsbruck

Innsbruck – Weil eine Ampel gerade auf Rot gesprungen war, entschloss sich am Dienstag gegen 7 Uhr ein 39-jähriger Autolenker von der Radetzkystraße rechts auf die Gumpstraße abzubiegen. In dem Moment war dort ein 24-Jähriger in östlicher Richtung unterwegs. Weil die Ampel schon Grün blinkte, gab der Einheimische Gas, um noch rechtzeitig die Kreuzung zu überqueren.