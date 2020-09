Innsbrucker Öffi-Verkehr hat sich von Corona erholt

Beim Verkehrsverbund Tirol (VVT) habe man in der Corona-Hochphase Mitte/Ende März bzw. April einen Rückgang der Fahrgastzahlen von rund 70 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet, erklärt VVT-Pressesprecherin Stefanie Kozubek. In dieser Zeit, als weniger Tiroler und keine Touristen unterwegs waren, habe man das Angebot auch „nach Bedarf verringert“. Seit Mitte Mai seien die Tiroler Öffis mit Ausnahme der Nightliner wieder im Normalbetrieb. Mittlerweile hätten sich auch die Fahrgastzahlen „wieder erholt“ und seien ähnlich wie im Vorjahr, so Kozubek.

Beim Radverkehr gab es in Innsbruck an der stärkstfrequentierten städtischen Zählstelle (Herzog-Otto-Ufer) im April einen Einbruch in Richtung null, schon Anfang Mai wurden aber wieder 75 % der Vorjahreswerte erreicht. Und seit Anfang August liegt man laut Stadt mit 15.000 bis 20.000 Fahrten wieder in etwa auf dem Niveau von 2019. (md)