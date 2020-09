Mit Gleitschirm in Stahlseil geraten: Tödlicher Flugunfall in Vorarlberg

Mittelberg – Ein 76-jähriger Gleitschirmpilot ist am Dienstagnachmittag im Kleinwalsertal tödlich verunglückt. Der laut Polizei erfahrene Paragleiter geriet kurz nach dem Start in ein Stahlseil einer Materialseilbahn, in dem sich Schirm und Steuerleinen verfingen. Anschließend rutschte er etwa 100 Meter am Stahlseil entlang ab, bis die Steuerleinen rissen. Der 76-Jährige stürzte aus 30 bis 40 Meter Höhe ab.