Brand in städtischer Sauna in Schwaz richtete großen Schaden an

Schwaz – Enormer Schaden entstand am Mittwoch beim Brand in der städtischen Sauna in Schwaz. Gegen 7.45 Uhr ging ein Notruf bei der Leitstelle ein. Rasch waren die Stadtfeuerwehr Schwaz und die Betriebsfeuerwehr Tyrolit vor Ort. Das Feuer war rasch unter Kontrolle.