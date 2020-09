VW will beim Autovermieter Sixt einsteigen

Hamburg – Der deutsche Volkswagen-Konzern will einem Magazinbericht zufolge beim größten deutschen Autovermieter Sixt einsteigen. Der Autobauer plane mit einem Anteil von 15 Prozent, gesplittet in Stamm- und Vorzugsaktien, berichtete das Manager Magazin am Mittwoch unter Berufung auf das Umfeld des Konzerns. Der von der Corona-Krise gebeutelte Autovermieter bereite eine Kapitalerhöhung vor.