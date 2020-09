Autofahrerin touchierte Motorrad in Oberndorf und fuhr davon: Zeugen gesucht

Oberndorf – Erheblich verletzt wurden am Mittwochvormittag ein 60-jähriger Motorradfahrer und seine 55-jährige Ehefrau auf dem Sozius, als sie in Oberndorf von einem Auto erfasst wurden. Die Lenkerin fuhr nach der Kollision davon.

Zu der folgenschweren Kollision kam es laut Polizei zwischen 11.15 und 11.30 Uhr an einer Kreuzung im Bereich eines Lebensmittelmarktes an der Pass-Thurn-Straße (B161). Die Pkw-Lenkerin dürfte den Biker, der auf der Bundesstraße in Richtung Kitzbühel unterwegs war, beim Einbiegen in die Straße übersehen haben. Es kam zwar zur Berührung zwischen Auto und Motorrad – der 60-Jährige konnte einen Sturz jedoch verhindern. Er erlitt durch den Zusammenstoß allerdings eine Prellung des Unterschenkels, seine Ehefrau einen zweifachen Bruch des Außenknöchels.