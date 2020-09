Mit Maske am Start: Beim Stadtlauf sollen sich die Reihen lichten

Gemeinsam mit Alexander Pittl, dem Gründer des 10. Tiroler Frauenlaufs, habe man ein Bündel an Maßnahmen geschnürt. Start des Stadtlaufs ist nicht wie in den vergangenen Jahren in der Innsbrucker Innenstadt, sondern am Eisring der Olympiaworld. Ordner sind dazu angehalten, für eine Verteilung auf dem Gelände zu sorgen. Hofmann: „Dadurch sollen sich die Reihen lichten und wir wollen den gesamten Platz nützen.“ Weiters gibt es aufgrund der Altstadt-Baustelle eine neue Streckenführung.