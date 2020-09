80-Jährige in der Weststeiermark von Auto überrollt und getötet

Eibiswald – Eine 80-Jährige ist am Mittwoch in der Südweststeiermark von einem vor einem Gasthaus abgestellten Pkw überrollt worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mitteilte, verstarb die Pensionistin noch am Unfallort. Die Frau wollte das ins Rollen geratene Auto ihrer Schwiegertochter mit eigenen Kräften aufhalten und geriet dabei unter das Fahrzeug.