45-Jähriger in Sillian zwischen zwei Autos eingeklemmt und schwer verletzt

Sillian – Bei einem Lagerhaus in Sillian kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall. Ein 70-Jährige wollte Futtermittel in ihre Fahrzeug laden. Sie fuhr rückwärts an das Gebäude heran. Dabei übersah die Einheimische einen Mitarbeiter des Lagerhauses. Der 45-Jährige wurde gegen ein geparktes Auto gedrückt und zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt.