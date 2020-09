Einbrecher stahlen teure Kosmetik in Maurauch und Fügen

Fügen, Maurach – Zwei Einbrüche in Geschäfte innerhalb von zwei Tagen beschäftigen die Polizeiinspektion Jenbach. In der Nacht auf Mittwoch schlugen Unbekannte in Maurauch zu. Aus einem Geschäft stahlen sie teure Kosmetikartikel im Wert von einigen Zehntausend Euro. Außerdem entwendeten sie aus der Registrierkasse mehrere Hundert Euro.

In der Nacht auf Freitag stiegen nun Unbekannte in ein Dorgeriegeschäft in Fügen ein. Hier ließen sie Parfums und hochwertige Kosmetikartikel mitgehen. Auch diesmal erbeuteten sie Wechselgeld. Insgesamt beläuft sich der Schaden in Fügen auf einen unteren fünfstelligen Betrag.