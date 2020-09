Von Hendrix bis Winehouse: Der legendäre „Club 27“

JIMI HENDRIX: Der legendäre Gitarrist und Sänger aus den USA starb ein gutes Jahr nach Jones. In einem Hotel in London erstickte er am 18. September 1970 an seinem Erbrochenen, nachdem er einen Cocktail aus Rotwein und Schlaftabletten zu sich genommen hatte. Zwei Monate später wäre der Rockmusiker 28 Jahre alt geworden.

