Fünf Jahre Dieselskandal: VKI geht mit VW hart ins Gericht

Wien, Innsbruck, Wolfsburg – Heute vor fünf Jahren ist der Dieselskandal bekannt geworden. Die von VW manipulierten Abgaswerte bei Millionen Autos wurden am 18.09.2015 von den US-Umweltbehörden öffentlich gemacht. Verbraucherschützer in Europa kritisieren den Umgang des Autoherstellers mit seinen Kunden. Der VKI wirft Volkswagen vor, sein Fehlverhalten zu bestreiten. VW gibt an, den Käufern sei kein Schaden entstanden.