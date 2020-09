Geplante Anschaffung von Dieselbussen lässt die Wogen in Innsbruck hochgehen

Die „Sicherstellung eines funktionierenden und verlässlichen Fahrbetriebs“ für die Kunden habe oberste Priorität, heißt es auf Anfrage der TT bei den Innsbrucker Verkehrsbetrieben. Daher sei es notwendig gewesen, nach Auslaufen des Rahmenvertrags über die Lieferung von Solo- und Gelenkbussen im heurigen Juni die weitere Versorgung zu gewährleisten. „Bei der vorgesehenen Anschaffung von 120 Bussen bis 2030 handelt es sich um einen Maximalwert, der natürlich auch unterschritten werden kann“, betonen die IVB. „Sobald neue, praktikable Alternativtechnologien zur Verfügung stehen, kann und soll auf diese umgestiegen werden“. Derzeit sei davon auszugehen, dass diese Anforderungen bei reinen Batteriebussen und Bussen mit Brennstoffzellen als Energielieferant „erst in den kommenden fünf bis sieben Jahren erfüllt werden können“. Mit der Beschaffung von „bewährten Euro-6-Dieselbussen“, den „aktuell umweltfreundlichsten Dieselfahrzeugen“, in den kommenden sieben Jahren sollte „ausreichend Zeit“ für eine Neugestaltung des Öffi-Verkehrs in Innsbruck mit alternativ betriebenen Bussen gegeben sein, schließen die IVB.

Ganz ähnlich argumentiert man im Büro von BM Georg Willi: Die Stadt arbeite gemeinsam mit den IVB und dem Verkehrsverbund Tirol intensiv an einer Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs. Bei Elektro- oder auch Wasserstoffbussen seien die technischen Möglichkeiten derzeit noch nicht ausgereift genug. Aktuell gebe es daher nur die Wahl, „noch einmal eine Tranche an Dieselbussen anzuschaffen oder das Öffi-Angebot zu reduzieren. In diesem Fall ist uns ein gut ausgebautes Netz am wichtigsten“.