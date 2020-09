Die neue WSG-Realität ähnelt der alten: „Bleibt wirtschaftliche Herausforderung"

Wattens – Da war er wieder, der Ärger. „Je öfter ich mir die Szene anschaue, umso unglaublicher ist sie“, befand WSG-Trainer Thomas Silberberger in seinem jüngsten Vorausblick auf das heutige LASK-Spiel. Vier Ried-Spieler standen bei ihrem siegbringenden Gegentor im Abseits, das trübte die Vorfreude auf den Bundesliga-Klassenerhalt. Den hatte erst Mattersburg mit dem Finanzskandal ermöglicht, aber Trainer Thomas Silberberger hielt bereits fest: „Das passierte in Österreich schon öfter. Wir werden uns nicht dafür entschuldigen, dass wir erstklassig geblieben sind.“

Nun soll eine Boygroup die Liga halten, hochtrabende Pläne wie jene vom Stadionneubau bleiben vorerst wohl im Archiv. Selbst Bürgermeister Thomas Oberbeirsteiner gesteht am Beginn der Saison: „Zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Das sportlich­e freut sich auf die zweite Chance, das andere wünscht sich Heimspiele in der eigenen Gemeinde. Wie schön wäre es, daheim spielen zu können.“

Eine Anspielung auf die Ausweich-Heimstätte Tivol­i, die in Zeiten von Corona zumindest 3000 Besuchern den Zutritt ermöglicht. Eine Zahl, die schon im vergangenen Jahr selten erreicht wurde und wohl auch im Gernot-Langes-Stadion realistisch scheint. Die Anforderungen der Bundesliga (überdachte Sitzplätze, Rasenheizung etc.) verhindern das, was das Gemeindeoberhaupt nicht verstehen kann: „Warum haben wir nicht einmal in Zeiten von Corona die Möglichkeit, in Wattens zu spielen?“