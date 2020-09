ÖSV-Technik-Herren verschärfen Gangart: „Da brennt’s dir die Lungen durch“

Sankt Leonhard – Michael Matt hustet nicht zum ersten Mal. Kein Grund zur Panik. Zum einen unterziehen sich die ÖSV-Aktiven quasi im Wochentakt einem Covid-19-Test („Bei jeder An- und Abreise zu einem Trainingskurs“), zum anderen liefert der Slalomspezialist sogleich die Erklärung für seinen kratzenden Hals. „Da runter brennt’s dir die Lungen durch“, nickt der Arlberger mit anerkennendem Blick auf den Trainingshang am Pitztaler Gletscher.

Der andere Youngster, der sich in der zurückliegenden Saison ins Rampenlicht geschoben hat, heißt Fabio Gstrei­n. Und weil der erste Slalom dieses Winters erst am 21. Dezember in Alta Badia steigt, würde der Sölder nur zu gerne beim Heim-Riesentorlauf in knapp einem Monat dabei sein. Der Weg dorthin wird aber über die interne Qualifikation führen. „Und“, lächelt Gstrein verschmitzt, „sollte ich mich durchsetzen und in Sölden am Start stehen, werde ich wohl mit der letzten Nummer ins Rennen gehen.“