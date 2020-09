Schwer verletzt: Biker rutschte in Brixlegg auf Ölspur aus

Brixlegg — Am Samstag gege 14.15 Uhr fuhre ein 65-Jähriger in Brixlegg auf der Innsbrucker Straße mit seinem Motorfahrrad in Richtung Kramsach. Beim Kreisverkehr „Innkauf“ rutschte das Vorderrad des Motorfahrrades auf einer Ölspur weg, worauf der Lenker zu Sturz kam.