Schwazer Siegesrausch ging gegen Graz in die nächste Runde

Graz – Der Corona-Lockdown hat die Schwazer Handballer nicht gehemmt, sondern beflügelt. Auch im dritten Spiel der neuen spusu-Liga-Saison schöpften die Tiroler den Rahm ab und feierten einen 30:28 (14:12)-Auswärtssieg gegen HSG Graz. Außer in einer Phase kurz nach der Pause, als Graz zum 14:14 ausgleichen konnte, waren Gerald Zeiner und Co. stets am Drücker.