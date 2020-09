Drei Verletzte bei Motorradunfällen im Lechtal

Bschlabs — Gleich zwei Motorradunfälle gab es am Samstag in Bschlabs. Gegen 15 Uhr geriet der 55-Jährige auf der L266 aus bisher unbekannter Ursache in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Beim Versuch, das Motorrad abzubremsen kam er zu Sturz, worauf das Motorrad gegen ein entgegenkommendes Auto schlitterte. Der Biker zog sich eine schwere Unterarmverletzung zu und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.