Pfons, Matrei, Mühlbachl: Wipptaler stimmten für Gemeindefusion

Das Ergebnis wurde im Gemeindehaus in Pfons von allen drei Bürgermeistern gemeinsam verkündet. Demnach sprach sich in allen drei Gemeinden eine Mehrheit für die Gemeindefusion aus – wenn das Ergebnis auch unterschiedlich deutlich ausfiel. So stimmten in Matrei am Brenner 95,79% für die Zusammenlegung, in Pfons hingegen nur 60,92 Prozent.