57-jähriger Radler bei Unfall in Fügen verletzt: Polizei sucht Zeugen

Fügen – Bei einem Sturz in Fügen hat sich am Sonntagnachmittag ein Radler verletzt, berichtet die Polizei. Der 57-Jährige dürfte demnach gegen 17.15 Uhr etwa zehn Meter oberhalb einer Kapelle Richtung Fügenberg hingefallen sein. Er zog sich Verletzungen an Gesicht und Kopf zu.