KAC setzte sich beim Red Bull Salute in Kitzbühel die Krone auf

Eine Woche vor dem Start der ICE Hockey League zeigte sich der österreichische Rekordmeister KAC in ausgezeichneter Form: Beim „Red Bull Salute“-Einladungsturnier in Kitzbühel (vor 468 Fans) gewannen die „Rotjacken“ mit einem 2:1-Finalsieg über die deutsche Top-Mannschaft Red Bull München. Entscheidend dafür war ein Doppelschlag (Petersen 41., Witting 42.) der Klagenfurter im Schlussabschnitt – für die Münchner war Seidenberg bereits in Minute 22 erfolgreich gewesen.