Punkt gegen den LASK macht der WSG Mut: „Wir haben einiges im Köcher“

Innsbruck – Die Zeiten einer routinierten WSG-Viererkette, die von rechts nach links die Namen Koch-Cabrera-Soares-Adjei (der einzige unter 30) trägt, sind vorbei. Fabian Koch kehrt nach überstandener Verletzung für das Auswärtsspiel in Altach wohl auf seine angestammte Position zurück, für den im WSG-Kader verbliebenen Bruno Soares (32) war jetzt aber aufgrund der Legionärsbeschränkung (sechs, wenn man die Fördergelder aus dem Österreicher-Topf lukrieren will) kein Platz.

Die radikal verjüngten Tiroler verteidigten gegen den LASK mit Zan Rogelj (20), Stefan Hager (25), David Gugganig (23) und David Schnegg (21). Dass man gegen einen in Halbzeit eins stark aufspielenden LASK ordentliche Probleme hatte, lag aber auch an den Vorderleuten und dem gesamten Mannschaftsverband.

„Sie hatten in der ersten Halbzeit ein extrem gutes Positionsspiel, wir haben uns mit Händen und Füßen gewehrt. In der zweiten Halbzeit waren wir noch einmal bissiger. Wir können uns über diesen Fight und Punkt wirklich freuen“, frohlockte Stefan Hager, der in Runde zwei wieder in der Innenverteidigung seinen Mann stand.