"Blanke Heuchelei": Pressestimmen zur Suche nach Nachfolgerin für Ginsburg

London – Internationale Tageszeitungen kommentieren am Montag den Streit zwischen Republikanern und Demokraten in den USA um die Nachfolge der verstorbenen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg wie folgt:

Dabei kommen ein paar grundlegend "undemokratische" Aspekte der amerikanischen Demokratie zusammen, Trump wurde von keiner Minderheit der Amerikaner gewählt. Die Republikaner im Senat vertreten 18 Millionen Amerikaner weniger als die Demokraten (das kommt daher, das jeder Bundesstaat zwei Senatoren nach Washington delegieren kann – egal, wie viele Menschen dort leben). Die konservative Mehrheit am Obersten Gerichtshof "vertritt" also eine Minderheit der USA."

In nur wenigen Demokratien sind Richter so bekannt und werden von ihrer jeweiligen eigenen "Seite" derart gehegt und gepflegt. Früher oder später werden die USA prüfen müssen, ob ein so politisiertes Oberstes Gericht, von dem jede Partei befürchtet, es an die andere zu verlieren, reformbedürftig ist."