Österreicher fahren im EU-Vergleich am zweithäufigsten mit Öffis

Wien – In Österreich werden durchschnittlich fast 3500 Kilometer pro Person und Jahr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Das sei nach Tschechien der zweithöchste Wert in der EU, hat der VCÖ anhand von Daten der EU-Kommission berechnet. Mit knapp 8900 Kilometern pro Kopf und Jahr wird aber immer noch deutlich mehr mit dem Auto gefahren.

Bei Bahn, U-Bahn und Straßenbahn ist Österreich EU-Spitzenreiter. Mit rund 2300 Kilometern pro Person und Jahr werde mehr als doppelt so viel auf der Schiene gefahren wie im EU27-Schnitt, der bei 1110 Kilometern liegt. Mit dem Auto legen die Menschen EU-weit im Schnitt achteinhalb Mal so viele Kilometer zurück (9500). Die wenigsten Kilometer werden im Verhältnis zur Einwohnerzahl laut Eurostat in der Slowakei mit dem Auto gefahren (5220 km pro Person), die meisten in Slowenien (13.220 km pro Person), berichtete der Verkehrsclub.