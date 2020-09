Haller Firma entwickelt Technologie zum Schutz von Elefanten vor Zügen

Hall in Tirol – Es wirkt auf den ersten Blick etwas kurios: Ein Tiroler Familienunternehmen soll dafür sorgen, dass es im fernen Bangladesch nicht zum Zusammenstoß zwischen Elefanten und Zügen kommt. Tatsächlich hat die Bernard Gruppe aus Hall in Tirol aber genau einen solchen Auftrag erhalten: Sie soll eine Technologie zum Schutz von querenden Elefanten entlang einer Zugstrecke entwickeln. Das Frühwarnsystem erkennt Elefanten mittels modernster Sensortechnologien und hilft dabei, Kollisionen zu vermeiden.

Aktuell wird der Zugverkehr in Bangladesch, anders als bei uns, ohne automatisiertes Signalisierungssystem betrieben. Mit der Technologie der Bernard Gruppe sollen Elefanten nun durch Sensoren identifiziert und in direkter Kommunikation dem Zug gemeldet werden. Außerdem werden Daten zu den querenden Elefanten erfasst und ausgewertet. Auf Basis dieser Daten können passende Maßnahmen zur frühzeitigen Kollisionsvermeidung entwickelt werden. Neben der Erkennung querender Elefanten werden die Züge mit dem neuen System auch in der Lage sein, rechtzeitig zu bremsen, um Unfälle mit Tieren oder ähnliche gefährliche Situationen zu verhindern.