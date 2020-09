Beim Abbiegen in Langkampfen Auto übersehen: Pkw überschlug sich

Langkampfen – Eine Unachtsamkeit im Straßenverkehr hatte Montagfrüh in Langkampfen fatale Auswirkungen: Beim Zusammenstoß zweier Autos überschlug sich der Pkw einer 32-Jährigen.

Der Unfall ereignete sich gegen 6 Uhr auf der Unterinntalstraße (L 211): In diese wollte ein 21-jähriger Kroate einfahren, übersah dabei aber offenbar das Auto der 32-Jährigen, die in Richtung Kirchbichl fuhr. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß, der so heftig war, dass sich das Auto der Frau überschlug. Das Fahrzeug kam schließlich auf der Beifahrerseite zu liegen. Beide Lenker wurden erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)