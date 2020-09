Gratis-Grippeimpfung für Kinder soll auch die Älteren schützen

Wien - Die wegen der Coronakrise ab heuer ins kostenlose Kinder-Impfprogramm aufgenommene Influenza-Impfung soll neben den geimpften Kindern auch Senioren schützen. Kinder sind ein "Motor der Grippe-Epidemie" und tragen stark zu deren Verbreitung bei, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien. "Gehen sie zum Arzt mit ihrem Kind", empfahl Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres, appellierte aber auch "an alle", sich impfen zu lassen.