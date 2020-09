ORF erneuert "Zeit im Bild": Darauf müssen sich Zuschauer einstellen

Wien – Ab kommenden Sonntag präsentiert sich die "Zeit im Bild 1" um 19.30 Uhr in einem sanft erneuerten Erscheinungsbild. Neu sind unter anderem größere und damit lesbarere Schriften sowie der Einsatz von Split-Screens bei Korrespondenten-Schaltungen. Außerdem werden ab kommenden Montag die chronikalen Infomagazine "Mittag in Österreich" und "Aktuell in Österreich" in "Aktuell nach eins" und "Aktuell nach fünf" umbenannt.

Mit der Erneuerung der "ZiB 1" gehen auch Änderungen bei den Magazinen "Mittag in Österreich" und "Aktuell in Österreich" einher. Sie werden in "Aktuell nach eins" und "Aktuell nach fünf" umbenannt und sollen durch eine neue türkisblaue Farbgestaltung optisch etwas an die "ZiB" angepasst werden. Politische Bedeutung habe das keine, betonte Wrabetz auf Nachfrage. "Neu wird sein, dass wir auch über die Grenzen hinaus schauen und mehr Platz schaffen für unsere Korrespondenten", berichtete Ressortleiterin Claudia Lahnsteiner außerdem. Der ausschließlich mit digitalen Mitteln gestaltete Relaunch wurde intern durchgeführt. Ab Jänner 2021 werden die Chronikmagazine auch am Sonntag, also täglich, ausgestrahlt, kündigte ORF 2-Channelmanager Alexander Hofer an.