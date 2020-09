Kletter-Ass Schubert, die Heim-ÖM und eine Patt-Situation

Innsbruck – Es ist nicht immer der direkteste Zug, der zum Ziel führt. So betitelt Jakob Schuber seine aktuell­e Presseaussendung, liefert ein Fot­o beim Schachspielen dazu und erklärt sein Dilemm­a: „Aufgrund einer Bizepssehnen-Überbelastung im rechten Arm samt kleinem Einriss verzichte ich bei der anstehenden Kletter-Staats­meisterschaft in Innsbruck auf den Boulder- und Kombinationsbewerb und gehe einzig beim Vorstieg am Freitag an den Start.“