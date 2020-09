Stau im Frühverkehr auf der A12 wegen Unfall bei Zirl

Zirl – Wegen eines schweren Unfalls auf der Inntalautobahn bei Zirl mussten Autofahrer heute Früh Geduld haben: An der Unfallstelle bildete sich ein gewaltiger Rückstau, der bis zur Autobahnraststätte Pettnau reichte.

Der Unfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr, als ein 24-jähriger Bosnier mit seinem Klein-Lkw aus unbekannter Ursache in Fahrtrichtung Osten frontal auf ein Sattelfahrzeug, das von einem 45-jährigen Rumänen gelenkt wurde, auffuhr. Der 24-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden, das Sattelkraftfahrzeug wurde leicht beschädigt. Der Sattelzuglenker blieb unverletzt. (TT.com)