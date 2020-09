Nach Murenabgang: Hahntennjochstraße wohl noch bis Donnerstag gesperrt

Imst – Nach einem Murenabgang am Montagabend, auf die L 246 Hahntennjochstraße bleibt diese bis auf Weiteres gesperrt. Das vermeldete das Land am Dienstag in einer Aussendung. Der Murenabgang ereignete sich bei Kilometer 9,5 unterhalb der Maldon-Alm. Die Aufräumarbeiten sind demnach bereits angelaufen. Mit einer Freigabe der Hahntennjochstraße wird bis spätestens Donnerstag gerechnet.