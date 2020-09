Südtiroler GR-Wahlen: „SVP ist nicht mehr unangefochten“

Gescheitert ist die SVP beispielsweise bei dem vor den Wahlen als Wunschziel ausgegebenen Vorhaben, Vertreter der oft starken Bürgerlisten aus dem Bürgermeisteramt zu drängen. „Vier Gemeinden haben wir verloren, aber vier auch wieder dazugewonnen“, sagt Südtirols SVP-Landeshauptmann Arno Kompatscher. „Zu den zurückgewonnenen gehört etwa Innichen, eines der großen Zentren im Hochpustertal. Pfatten, eine Gemeinde mit mehrheitlich italienischer Bevölkerung, hat erstmals nach Ende des Zweiten Weltkriegs einen deutschsprachigen Bürgermeister.“ In Sterzing sei die Rückeroberung des Bürgermeister-Amtes um nur drei Stimmen gescheitert, ebenso in Auer im Südtiroler Unterland. „Für uns als Volkspartei ist es alles in allem ein sehr erfreuliches Ergebnis“, meint Kompatscher.

Eine einfache Mehrheit genügt in Gemeinden mit weniger als 15.000 Einwohnern für die Wahl zum Bürgermeister. Wollen Kandidaten in den bevölkerungsreicheren Orten im ersten Wahlgang gewählt werden, bedarf es einer absoluten Mehrheit. Gelungen ist das in Leifers, Brixen und Bruneck, wobei in den beiden Letztgenannten ein SVP-Kandidat Bürgermeister wird. Zu einer Stichwahl kommt es hingegen in Bozen und Meran. Am 4. Oktober muss sich der amtierende Bürgermeister von Bozen, Renzo Caramaschi vom Partito Democratico (PD), in einer Stichwahl dem Mitte-rechts-Kandidaten Roberto Zanin stellen. In Meran kommt es zum Duell zwischen Amtsinhaber Paul Rösch (linkes Listenbündnis) und Dario dal Medico (rechtes Listenbündnis).