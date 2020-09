71-Jähriger nach Fahrradunfall in Schönberg bewusstlos

Schönberg – Gegen 12.20 Uhr kam es am Dienstag auf einer Kreuzung in Schönberg im Stubaital zu einem schweren Fahrradunfall. Ein 37-Jähriger wollte vom Gleinserweg kommend auf die Bundesstraße einfahren, ein 71-jähriger wollte gleichzeitig mit seinem E-Bike von der Bundesstraße kommend in den Gleinserweg abbiegen.