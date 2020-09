Aufmerksamer Polizist stellte Tankdiebe auf Ötztaler Höhe

Haiming – Gewerbsmäßige Tankdiebe konnte ein aufmerksamer Polizist am Dienstag in seiner Freizeit in Haiming dingfest machen. Damit beendete er eine Serie von Tankdiebstählen im Bundesgebiet. Die beiden Slowaken im Alter von 32 und 34 Jahren hatten laut Polizei zwischen Anfang August und 18. September bei mindestens sechs Selbstbedienungstankstellen zugeschlagen.