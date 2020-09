KSV warnt: Unternehmen bauen Schulden auf und verschleppen Insolvenz

Innsbruck - Die Tiroler Unternehmen sind seit rund sechs Monaten mit den Folgen der Corona-Pandemie konfrontiert. Dabei ist die Zahl der Firmeninsolvenzen um ein Drittel zurück gegangen. Gute Nachricht ist das allerdings keine, denn viele Insolvenzen - so die Gläubigerschützer vom KSV 1870 - wurden in der Regel nur verschleppt. Die Verschuldung habe sich nämlich auf 2,7 Mrd. Euro verdoppelt. Das führe zu einer nicht einschätzbaren Wettbewerbsverzerrung, die auch gesunde Unternehmen "ins Verderben" ziehen könne.

Die massive Unterstützungen der Betriebe durch Maßnahmen der öffentlichen Hand und langfristige Stundungen von Steuern und Sozialversicherungsabgaben erhalten auch Unternehmen, welche bereits vor der Covid19-Krise wirtschaftlich angeschlagen waren, künstlich am Leben. "Die Mechanismen eines sich selbst regulierenden Marktumfeldes sind aktuell außer Kraft gesetzt", so der KSV in einer Aussendung am Mittwoch.