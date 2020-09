„Selbstherrlichkeit": John Lennons Mörder entschuldigt sich 40 Jahre nach Attentat

New York – John Lennons Mörder hat sich offenbar bei dessen Witwe Yoko Ono entschuldigt. Wie unter anderem ABC News berichtet, soll Mark David Chapman bei einer Anhörung gesagt haben, sein Mord an dem Sänger sei „verabscheuungswürdig".

Bei der Anhörung in New York am 19. August soll dem 65-Jährigen eine Entlassung aus dem Gefängnis verweigert worden sein, weil „dies mit dem Wohl der Gesellschaft unvereinbar wäre". Den Antrag hatte er zum elften Mal gestellt.