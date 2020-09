Je schneller, desto besser: Sport ist gut fürs Gedächtnis

Genf – Sport ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern kurbelt auch die motorische Gedächtnisleistung an. Verantwortlich dafür sind körpereigene Botenstoffe. Der positive Effekt stellt sich vor allem dann ein, wenn sich die Sportler nahe an ihre Leistungsgrenze wagen, wie Forschende der Uni Genf im Fachmagazin Scientific Reports berichten.

Wer regelmäßig läuft, kennt das Hochgefühl, den "Runner's High". Verantwortlich für diesen euphorischen Zustand sind Endocannabinoide – körpereigene Botenstoffe, die ähnlich wie die Wirkstoffe der Hanfpflanze an die Cannabinoidrezeptoren im Körper andocken. Sie binden ebenfalls an Rezeptoren im Hippocampus, dem Teil des Gehirns, der hauptverantwortlich für die Gedächtnisverarbeitung ist, teilte die Universität Genf am Mittwoch mit.