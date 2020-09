Risse im Wipptal und in Osttirol jeweils einem Wolf zuzuordnen

Ellbögen, Navis, Lavant – Die Risse im Wipptal im Gemeindegebiet von Navis und Schmirn zwischen dem 10. und dem 15. August sowie im Gemeindegebiet von Ellbögen am 8. September sind ein und demselben Wolf zuzuordnen. Das habe die Genotypisierung, also der Bestimmung des konkreten Individuums, ergeben, berichtet das Land Tirol in einer Aussendung am Donnerstag. Es handle sich dabei um einen männlichen Wolf aus der italienischen Population mit der Bezeichnung 87MATK.