Ein Verletzter bei Verkehrsunfall zwischen zwei Klein-Lkw in Steinach

Steinach am Brenner – Ein Verkehrsunfall in Steinach am Brenner forderte am Donnerstag einen Verletzten. Gegen 8 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Klein-Lkw auf dem Huebenweg in Richtung Ortszentrum. Auf Höhe der Bergeralm Talstation kam ihm ein 23-jähriger Österreicher, ebenfalls mit einem Klein-Lkw, entgegen.