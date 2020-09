Urlaub im Paradies(o)

In der hoteleigenen «Paradiso Relax-Oase» finden die Gäste auf über 3.600 m² paradiesische Wohlfühlorte wie das Balinesische Palmenhaus, zahlreiche Sauna-Attraktionen und einen Thermal-Hotelaußenpool. Die Relax-Oase steht ausschließlich Hotelgästen zur Verfügung, diese haben auch am An- und Abreisetag ganztägigen Zutritt in die öffentliche Therme. Sie ist bequem über einen klimatisierten «Bademantelgang» erreichbar.