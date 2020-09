Makellose Schwazer schlugen Linz nach starker Schlussphase

Aufgrund einer furiosen Schlussphase prolongierte Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Freitag seine Siegesserie in der spusu-Lig­a. Der 27:25-Auswärtssieg beim Tabellenschlusslicht Linz war aber alles ander­e als ein Spaziergang für Topscorer Gerald Zeiner (7 Tore) und Co. Die Tiroler übernahmen zumindest bis Samstag die Tabellenspitze.