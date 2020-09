ÖM in Innsbruck: Schubert spielte im Vorstieg das Meisterstück

Der dritte Tag der österreichischen Kletter-Meisterschaften in Innsbruck brachte am Freitag zwei Favoritensiege. Mit Jessica Pilz und Jakob Schubert setzten sich im Vorstieg erwartungsgemäß, wenn auch knapp, die zwei Ex-Weltmeister durch. „Es ist ein schöner Sieg. Klar war ich Top-Favorit, aber dennoch darf man sich keine Fehler leisten, wie man sieht“, erklärte der Innsbrucker Schubert, der aufgrund von körperlichen Problemen nur den Vorstiegs-Bewerb in Angriff genommen hatte. Vor allem der Wettersturz machte den Athleten zu schaffen. „Die tiefen Temperaturen waren eine große Herausforderung“, ergänzte Schubert, der vor Stefan Scherz und dem Tiroler Louis Gundolf gewann.