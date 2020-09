Hauptverdächtiger gesteht Messerattacke in Paris

Vor dem einstigen Sitz der Charlie Hebdo-Redaktion hatte ein Angreifer am Freitag zwei Journalisten einer Agentur mit einem Hackmesser attackiert und schwer verletzt.

Paris – Nach dem Angriff vor dem früheren Sitz der Satirezeitung Charlie Hebdo in Paris hat der Hauptverdächtige die Tat gestanden. Der nach dem Angriff festgenommene Mann übernehme „die Verantwortung für seine Tat", hieß es am Samstag aus Ermittlungskreisen. Als Motiv habe er die erneute Veröffentlichung umstrittener Mohammed-Karikaturen durch Charlie Hebdo genannt, die er „nicht ertragen" habe.

Vor dem einstigen Sitz der Charlie Hebdo-Redaktion hatte ein Angreifer am Freitag zwei Journalisten einer Agentur mit einem Hackmesser attackiert und schwer verletzt.

Kurze Zeit später wurde der Hauptverdächtige in der Nähe des Tatorts festgenommen. Nach eigenen Angaben ist er 18 Jahre alt und kommt aus Pakistan. Neben dem Hauptverdächtigen befanden sich Samstagfrüh noch sechs weitere Männer in Polizeigewahrsam. Ein zunächst festgenommener Algerier wurde in der Nacht freigelassen, weil er laut den Ermittlungen nichts mit dem Angriff zu tun hatte. (APA/AFP)