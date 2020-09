Murray feiert bei den French Open sein Comeback auf Sand

Endspielgegner war da Wawrinka, es war das bisher letzte Duell mit dem Schweizer. Der 35-jährige Eidgenosse liegt im Head-to-Head mit dem 33-jährigen Murray 8:12 zurück. Vier von bisher fünf Sand-Duellen gingen an Wawrinka, die jüngsten beiden wurden in Roland-Garros-Halbfinali gespielt. 2016 behielt Murray in vier Sätzen die Oberhand, am 9. Juni 2017 Wawrinka in fünf. Es war das bisher letzte Match Murrays auf Sand. (APA)