Bittere Lehrstunde der Bullen-Bubis für den FC Wacker Innsbruck

Innsbruck – Mit „Männerfußball“ wollte der FC Wacker die Bullen-Talente aus dem Tritt bringen, doch bei der Wasserschlacht in Grödig schlitterten die Schwarz-Grünen in die erste Saison-Niederlage und mussten nach der fußballerischen Lehrstunde die Überlegenheit des Tabellenführers zur Kenntnis nehmen. „Ballverluste in der Vorwärtsbewegung und im Umschaltspiel. Zudem verloren wir auch noch zu viele Zweikämpfe“, bilanzierte Daniel Bierofka enttäuscht und sparte auch nicht mit Lob für den Gegner: „Liefering ist zur Zeit die stärkste Mannschaft in der Liga. So weit sind wir noch nicht, vielleicht dann in der Rückrunde.“