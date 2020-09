Pkw stürzte in Kärnten über 150 Meter ab: Zwei Schwerverletzte

Hermagor – Zwei Schwerverletzte hat am Sonntag ein dramatischer Verkehrsunfall in Möderndorf (Kärntner Bezirk Hermagor) gefordert. Eine 75-jährige Frau aus Wien kam mit ihrem Pkw auf der Egger Alm Straße (L 23) von der Farbahn ab und stürzte letztlich mehr als 150 Meter über steiles und sehr unwegsames Gelände hinunter. Die Lenkerin und ihr gleichaltriger Beifahrer wurden schwer verletzt geborgen und mit Rettungshubschraubern in das LKH Villach bzw. in das Klinikum Klagenfurt geflogen.