Innsbrucker Stadtlauf: Vom Weltrekord und anderen Träumen

Innsbruck – Thomas Roach ist gut, das musste der gebürtige Engländer und Uni-Professor beim Stadtlauf am Sonntag nicht noch beweisen. Aber er tat es trotzdem. Und dabei war er fast schon ein wenig zu gut. Denn bei seiner Jagd auf den Tiroler Meistertitel im Halbmarathon (21,1 Kilometer) kam Roach als Sieger in 1:00:20,0 Stunden ins Ziel. Eine Bombenzeit, vor 18 Jahren wäre das noch Weltrekord (jetzt bei 58:01 Minuten) gewesen, es wäre auch weit unter Günter Weidlingers österreichischer Bestmarke von 2007 gewesen (1:01,42).

Sei’s drum. Am Ende des Tages war es nur Erbsenklauberei. Der ausgeschriebene Tiroler Halbmarathon-Titel wird „inoffiziell“ sein oder umbenannt – am Ende hatte so oder so der Favorit souverän gewonnen.