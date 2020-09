22 Jahre nach Kindstötung: Mutmaßlicher Täter vor Gericht

Maastricht – 22 Jahre nach dem gewaltsamen Tod des elfjährigen Nicky Verstappen in der Nähe der deutsch-niederländischen Grenze bei Aachen hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Der 57 Jahre alte Angeklagte Jos B. erklärte am Montag vor einem Gericht in Maastricht, dass der Junge schon tot gewesen sei, als er ihn gefunden habe – er habe mit dem Verbrechen nichts zu tun.

Trotz intensiver Ermittlungen gab es lange keine Spur von einem Täter. Doch 2018 wurde Jos B. in Spanien festgenommen und in die Niederlande ausgeliefert. Die Ermittler waren ihm nach einem Massen-Gentest auf die Spur gekommen. An der Leiche von Nicky waren 27 Spuren entdeckt worden, die alle mit der DNA des Angeklagten übereinstimmen sollen. Der Mann war bereits kurz nach der Tat vernommen worden, weil er am Tatort gesehen worden war. (dpa)