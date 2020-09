Fünf Unfälle in 30 Minuten: Autofahrerin verursacht Crashs mit Bikern

Lienen – Nach der tödlichen Unfallfahrt einer 44-Jährigen im Tecklenburger Land in Nordrhein-Westfalen stellen sich für Ermittler der Mordkommission weiterhin viele Fragen. Die nach ersten Erkenntnissen psychisch Kranke hatte am Sonntag in Lienen und Lengerich innerhalb von dreißig Minuten fünf Unfälle verursacht. Bei dem letzten Unfall war das Auto in eine Gruppe Radfahrer gefahren. Ein 47 Jahre alter Fahrradfahrer starb, die 44-Jährige selbst prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum und verletzte sich schwer. Ein 72-Jähriger wurde leicht verletzt.

Etwa eine halbe Stunde zuvor soll sie an anderer Stelle einen Unfall mit zwei Radlern verursacht haben. Das Paar im Alter von 63 und 64 Jahren wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die beiden können die Klinik aber nach Angaben des Staatsanwaltes zeitnah wieder verlassen, wie es am Montag hieß. Bei den übrigen Unfällen in der Zwischenzeit sei es zu Sachschäden gekommen, so Martin Botzenhardt, Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster, am Montag.