Souveräner Auftakt: Thiem startete in Paris mit Dreisatz-Sieg gegen Cilic

Paris – Dominic Thiem zog am Montag sicher in die zweite Runde der mit 38,41 Mio. Euro dotierten French Open in Paris ein. Der Vorjahres-Finalist und US-Open-Sieger besiegte den ungesetzten Kroaten Marin Cilic nach 2:05 Stunden mit 6:4,6:3,6:3. In der zweiten Runde am Mittwoch trifft der Weltranglisten-Dritte aus Lichtenwörth auf den US-Qualifikanten Jack Sock.